Gli arbitri assistenti in video arrivano anche in Serie B. Grande soddisfazione del presidente di lega Balata: "È una decisione epocale, la Serie B diventa ancora più moderna e in linea con le esigenze dei tifosi"

Dall’inizio del girone di ritorno, la Serie B potrà contare sul supporto del VAR. La decisione è stata presa al termine dell’assemblea di lega in videoconferenza, che ha visto la partecipazione di tutti i club del campionato. Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha commentato così questa innovazione: "È una decisione epocale che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l’impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti".