Il Giudice Sportivo ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino ai padroni di casa, dopo che la formazione emiliana non si era presentata allo Stadio Arechi per la gara in programma lo scorso 31 ottobre a causa dei troppi casi di positività al Covid-19

Dopo quasi un mese di attesa, il giudice sportivo si è espresso su Salernitana-Reggiana, assegnando il risultato di 3-0 a tavolino in favore dei padroni di casa. La gara dello scorso 31 ottobre non si disputò infatti a causa dei troppi casi di positività al Covid-19 che colpirono la formazione emiliana, che però non potè richiedere il rinvio del match, avendo già sfruttato il "jolly" concesso dalla Lega di Serie B per spostare la gara della settimana precedente contro il Cittadella. La mancata presenza della Reggiana allo Stadio Arechi ha portato così a una prima sospensione della partita e alla successiva decisione del Giudice Sportivo, che ha assegnato i tre punti alla formazione allenata da Castori. Il club emiliano, che in quell'occasione aveva soltanto 10 giocatori disponibili, valuterà nei prossimi giorni se effettuare o meno un ricorso.