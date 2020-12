La sconfitta del Granillo contro il Venezia fatale per l'allenatore: lascia una Reggina quindicesima, con due sole vittorie in 12 turni di campionato. Per la sua sostituzione piace Marco Baroni, ultima esperienza in panchina con la Cremonese

Domenico Toscano non è più l'allenatore della Reggina . A comunicarlo lo stesso club calabrese dopo la sconfitta del Granillo per 1-2 contro il Venezia lunedì sera, nell'anticipo della 12^ giornata di Serie B. "Al tecnico - si legge nella nota ufficiale - vanno i più sinceri ringraziamenti per la storica cavalcata dalla C alla B e un augurio per i migliori successi professionali". Toscano paga un avvio di campionato con sole 2 vittorie, 4 pareggi e ben 6 sconfitte , cinque delle quali maturate nelle ultime 6 partite: fatturato di 10 punti e quindicesima posizione in classifica , molto distante dagli obiettivi fissati a inizio stagione dalla dirigenza. Che ha optato per l' esonero .

Chi prende il posto di Toscano? Idea Baroni

Toscano, ex calciatore della Reggina dal 1993 al 1997, è stato l'allenatore che ha riportato i calabresi in B dopo sei anni di assenza, vincendo l'anno scorso il girone C di Serie C con 69 punti in 30 partite disputate fino allo stop dal campionato causa Covid, ed era diventato il primo nella storia del club a ottenere la promozione in B sia come calciatore sia come allenatore. Un traguardo che gli era valso la conferma in panchina, in una stagione avviata con gli acquisti di nomi del calibro di Jeremy Menez, Kyle Lafferty e Lorenzo Crisetig. Ora si lavora al futuro in panchina, con la partita di sabato 19 dicembre contro il Cittadella nel mirino: nelle prossime ore la dirigenza guidata dal presidente Luca Gallo incontrerà Marco Baroni, ultima esperienza nella scorsa stagione alla Cremonese. L'ex allenatore tra le altre del Benevento (promosso in A con i campani nella stagione 2016/2017) è il candidato principale per prendere il posto di Toscano.