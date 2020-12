La formazione allenata da Alessandro Nesta è arrivata a quota 10 positivi in rosa e quindi ha potuto richiedere e ottenere il rinvio del match contro il Pisa, previsto per il prossimo 30 dicembre. Già nell'ultimo turno di campionato, la squadra gialloblù era scesa in campo contro il Pordenone con soli 14 giocatori a disposizione

Alla fine il Frosinone si è dovuto arrendere: a causa dei troppi casi di positività al coronavirus all'interno della propria rosa, il club gialloblù ha richiesto e ottenuto il rinvio della sfida prevista per il 30 dicembre sul campo del Pisa. Si conclude così il 2020 della formazione allenata da Alessandro Nesta, che al momento presenta 10 elementi positivi al Covid-19, dopo l'esito dell'ultimo tampone che ha riguardato il portiere Francesco Bardi. Nulla da fare dunque per il Frosinone che, secondo quanto previsto dal regolamento, ha potuto sfruttare il cosiddetto "jolly" che permette a una società di rinviare il primo match previsto in calendario in caso di dieci o più tesserati positivi all'interno della propria squadra. La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio di lunedì da parte dello stesso club gialloblù: "Il Frosinone Calcio, in ottemperanza al regolamento in vigore afferente i casi di positività tra i tesserati, ha chiesto ed ottenuto dalla Lega di serie B il rinvio, a data da destinatarsi, della gara Pisa-Frosinone in programma mercoledi 30 dicembre p.v alle ore 17".