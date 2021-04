Poker Empoli, ma Lecce e Salernitana non mollano

Le prime quattro vincono tutte, senza cambiare i rapporti di forza in vetta. La capolista batte il Brescia, il Lecce si tiene in scia battendo il Vicenza. Incredibile rimonta della Salernitana nei minuti di recupero. Ok anche il Monza

Le gerarchie restano invariate, in testa alla classifica della Serie B, dove vincono le prime quattro forze del campionato. La capolista Empoli non fa sconti al Brescia, che viene sconfitto 4-2 ma rimane comunque in gara fino alla rete finale siglata da Matos. Il Lecce conquista un importante successo sul campo del Vicenza, mentre la Salernitana trova i tre punti in modo quasi insperato, con una doppietta nel recupero di Gondo contro una diretta rivale come il Venezia. Sorride anche il Monza, che batte la Cremonese. Vittorie anche per Pisa, Cittadella e Reggina contro Cosenza, Reggiana e Chievo.