La sconfitta per 3-2 nel turno infrasettimanale sul campo della SPAL costa la panchina a Domenico Di Carlo. Il Vicenza ha annunciato l'esonero dell'allenatore con una nota ufficiale: "Si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, allenatore della prima squadra - si legge - la società desidera ringraziare mister e staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi. Di Carlo è e sarà per sempre una bandiera di questo club, per quanto dimostrato come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni". Sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda Claudio Valigi, il preparatore atletico Lorenzo Riela e il match analyst Martino Sofia. Al posto di Di Carlo è pronto Cristian Brocchi.