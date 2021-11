Serie B, il calendario e le partite dell'11^ turno

Archiviata la decima giornata di campionato, la Serie B è pronta a scendere di nuovo in campo. Tutte le gare verranno disputate lunedì 1 novembre, e ad aprire il turno sarà il Brescia di Pippo Inzaghi che alle 12:30 ospiterà al "Rigamonti" il Benvento. Le due squadre si trovano rispettivamente al quarto e al secondo posto in classifica e vorranno conquistare i tre punti per accorciare sulla capolista Pisa.

Alle 15 sono in programma sei gare: il Crotone del nuovo allenatore Pasquale Marino farà visita al Frosinone di Grosso, mentre il Lecce di Baroni proverà a tornare a vincere, dopo tre pareggi consecutivi, contro il Cosenza. Il Monza, invece, affronterà l'Alessandria di Longo, mentre al "Granillo" la Reggina proverà a centrare il quarto successo consecutivo contro un Cittadella in difficoltà. In programma alle 15 anche Ternana-Como, alla ricerca di punti importanti per allontanare la zona playout, e Spal-Perugia, separate da un solo punto in classifica.

Alle scenderanno in campo le ultime sei squadre, tra le quali la capolista Pisa che ospiterà in casa l'Ascoli. Il Parma di Maresca cerca continuità dopo la vittoria con il Cittadella e proverà a conquistare l'intera posta in palio contro il Vicenza, mentre il Pordenone è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e proverà a raggiungerla in casa contro la Cremonese.