Quando manca soltanto una giornata al termine del campionato, Lecce e Monza hanno il destino nelle loro mani: con una vittoria rispettivamente contro Pordenone e Perugia potranno festeggiare la promozione diretta. La Cremonese, terza, spera in un passo falso in vetta mentre il Pisa oltre a vincere a Frosinone deve sperare in due risultati favorevoli per evitare la bagarre play-off. Stasera tutte le partite su Sky, da non perdere anche con diretta gol

LA CLASSIFICA