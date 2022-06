Dopo l'ufficialità di Felice Saladini come nuovo proprietario del club, la Reggina ha anche il nome del nuovo presidente. Si tratta di Marcello Cardona , prefetto ed ex arbitro italiano e nativo appunto di Reggio Calabria. Ad annunciarlo è stato lo stesso Saladini in una conferenza stampa allo stadio Granillo, preannunciata già ieri dallo stesso nuovo proprietario. Dopo l'arrivo di Saladini, la Reggina ha già perfezionato l' iscrizione al prossimo campionato e inizierà adesso a definire tutto, a partire dalle cariche societarie. Un nuovo inizio dunque per il club calabrese, che oltre a poter contare su una nuova proprietà, potrà adesso contare anche su Marcello Cardona, salito alla carica di presidente per la squadra della sua città.

Chi è Marcello Cardona, nuovo presidente della Reggina

leggi anche

La Reggina ha un nuovo patron: è Felice Saladini

Nato a Reggio Calabria nel 1956, Marcello Cardona è oggi un prefetto e un ex arbitro italiano con anche alcune partite arbitrate in Serie A. Nel 2021 ha anche curato e coordinato alcune iniziative di solidarietà per le vittime dei reati a stampo mafioso. Dopo aver vinto il concorso di funzionario della Polizia di Stato, negli anni ha ricoperto alcuni ruoli prestigiosi, tra cui quello di ex questore di Varese nel 2009 ed ex questore di Milano otto anni dopo. Non solo però ruoli istituzionali per Cardona: il nuovo presidente della Reggina è anche un ex arbitro di calcio. In totale, in carriera, ha diretto 32 partite in Serie A e 88 in Serie B, arbitrando la sua ultima partita in Serie B nel 1996 tra Venezia e Chievo. Adesso torna nel mondo del calcio, ma in altri ruoli e con un altro compito: riportare la Reggina - squadra della sua città - in alto.