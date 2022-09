Il nuovo allenatore giallorosso si è presentato in conferenza stampa: "Dopo diversi anni all'estero ho capito che era il momento di tornare a casa. So che non sarà facile perché ci sono grandi squadre in Serie B, gli obiettivi che abbiamo li teniamo per noi. Ho sentito Pippo Inzaghi: lui ha fatto benissimo qui e non sarà facile emularlo, ma ci proveremo"

Cannavaro: "Progetto che mi è piaciuto subito, gli obiettivi ce li teniamo per noi"

Cannavaro ha esordito in conferenza stampa parlando dei suoi ultimi anni: "Le belle parole del presidente e del direttore aumentano parecchio le mie responsabilità. Sono stato ad alleare all'estero per tanti anni e magari chi mi vede ora in Italia pensa che sia la mia prima esperienza in panchina, ma non è così. Ho capito che era il momento di tornare a casa". L'ex difensore spiega cosa lo ha spinto ad accettare i giallorossi: "Il progetto Benevento mi è piaciuto subito ed è una cosa in cui credo, perché ritengo che la serenità che ha il direttore è dovuta anche al presidente che c'è dietro. Ho accettato subito questa sfida, so che non sarà facile perché la Serie B di quest'anno è molto complicata. Abbiamo la serenità di poter crescere, i nostri obiettivi però ce li teniamo per noi". Un pensiero anche su Fabio Caserta: "Si è fatto apprezzare qui e ha fatto molto bene, gli ho fatto subito l'in bocca al lupo e spero possa trovare subito un'altra squadra. Spero di riuscire un giorno a farmi apprezzare più da allenatore che da calciatore".