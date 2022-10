Doppio impegno in trasferta per le capolista della serie B. La Reggina di Filippo Inzaghi è di scena a Modena mentre per il Brescia di Pep Clotet in calendario c'è il match di Bari. Cagliari-Venezia, Spal-Genoa e Parma-Frosinone spiccano fra i match in programma. Il Palermo ospita il Sudtirol. Cittadella-Ternana e Perugia-Pisa completano il quadro. Domani esordio di Cannavaro in Benevento-Ascoli. Al Cosenza l'anticipo contro il Como