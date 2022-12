La Serie B fa la storia. Infatti, per la prima volta in assoluto, sarà una terna tutta al femminile a dirigere la gara tra Frosinone e Ternana, in programma il 26 dicembre, in occasione del Boxing Day di Serie B, e in onda su Sky Sport. La CAN ha designato Maria Sole Ferrieri Caputi, la quale sarà coadiuvata da Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti nel ruolo di assistente. Il IV uomo sarà Daniele Doveri, mentre Luigi Nasca ed Emanuele Prenna saranno i due assistenti al VAR. Dopo l'esordio in Serie A, nella gara tra Sassuolo e Salernitana, per Ferrieri Caputi si tratta della quinta direzione in Serie B.