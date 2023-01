Genoa e Parma in vantaggio dopo i primi 45'

A Venezia calcio d'inizio rinviato di 35 minuti per un problema alla tubazione che ha creato una buca sul campo. Genoa subito avanti a Benevento con gol dell'ex Coda. In corso Parma-Perugia, Como-Pisa, Spal-Ascoli e Modena-Cosenza. La Reggina di Inzaghi in casa con la Ternana. Alle 16.15 il Cagliari di Ranieri in trasferta col Cittadella. Domani la capolista Frosinone a Brescia. Tutto live sui canali dedicati, opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio e SS 258. Aggiornamenti su skysport.it

