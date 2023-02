Serie B

Pomeriggio di esoneri in Serie B: dopo quello di Bucchi post sconfitta dell'Ascoli contro il Cittadella, tocca a Fabio Cannavaro: il campione del mondo 2006 non è più l'allenatore del Benevento. Decisiva la sconfitta in casa con il Venezia e un preoccupante penultimo posto in classifica. Ecco tutti i cambi in panchina della Serie B 2022/23