Una stagione vissuta sulle montagne russe quella della Ternana. Le grandi ambizioni estive con i proclami d'alta classifica sbandierati dal presidente Bandecchi e sottoscritti da Cristiano Lucarelli, l'uomo della promozione dalla Lega Pro e poi di una stagione in B con i playoff sfiorati e persi sono nelle ultime due partite del campionato. Fino ad ottobre le cose vanno per il meglio; allo scontro diretto con il Genoa del Liberati i rossoverdi arrivano da primi in classifica. Poi c'è la sconfitta e qualcosa si rompe. Si susseguono tre 0-0 consecutivi di cui due in casa e infine un nuovo ko a Pisa per 3-1 con un primo tempo da incubo. Bandecchi esonera Lucarelli negli spogliatoi e sceglie sulla piazza Aurelio Andreazzoli, ex vice di Spalletti e uomo promozione alla guida dell'Empoli, affidandogli una squadra al quarto posto e ancora lanciata per il sogno serie A. Poi gli scenari cambiano, i problemi di Bandecchi con Unicusano finiscono per condizionare anche la squadra, le voci di cessione del club alimentate dallo stesso presidente sono un altro problema. E poi c'è il campo dove la squadra non decolla, si incarta su prestazioni quasi mai convincenti, non è fortunata neanche in alcune situazioni arbitrali e arriva, dopo il pesante tonfo nel derby, a giocare contro il Cittadella una partita che in caso di vittoria le avrebbe permesso di rientrare in zona playoff. Invece arriva la beffa nel recupero con il super gol di Crociata che condanna Andreazzoli alla sconfitta e lo convince a farsi da parte