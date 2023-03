In attesa del giudizio del procuratore Chiné sul possibile deferimento o meno in seguito al caso-Mourinho, l'arbitro Marco Serra torna a essere designato per una gara di campionato a oltre un mese dai fatti di Cremonese-Roma. Ripartirà sabato 1 aprile dalla Serie B, da Venezia-Como

A poco più di un mese dal caso-Mourinho torna in campo Marco Serra, l'arbitro finito nell'occhio del ciclone per quanto successo con l'allenatore della Roma durante Cremonese-Roma del 28 febbraio scorso. La vicenda è nota, con la protesta di Mourinho per un fallo non fischiato e il successivo confronto/scontro con Serra, IV uomo allo Zini, fino all'espulsione decisa dall'arbitro Piccinini. Scena vivisezionata con tanto di letture del labiale: le mani in tasca, le spalle date all'allenatore e quelle presunte frasi pronunciate dall'arbitro torinese "vai a casa" e "ti sta prendendo in giro tutto lo stadio". Poi la denuncia post partita di Mourinho, la squalifica per due giornate prima sospesa poi confermata per l'allenatore giallorosso e il deferimento per il direttore di gara torinese.

Deferimento, e qui sta la curiosità, tecnicamente ancora possibile. Dopo aver indagato e aver ascoltato Serra infatti il procuratore Chiné deve ancora decidere se procedere oppure archiviare. Si attendeva una decisione entro il termine prescritto dal codice, cioè 10 giorni dall'audizione dell'arbitro, eppure ancora tutto tace. Serra era stato ascoltato il 15 marzo scorso e anche attraverso il suo legale - l'avvocato Gabriele Bordoni - aveva ammesso di aver avuto un atteggiamento imperfetto e che se se ne fosse accorto avrebbe chiesto scusa all'allenatore giallorosso, ribadendo però di non aver pronunciato le frasi "incriminate" ma bensì "ti stai mettendo lo stadio contro" e "vai all'area (tecnica, quella di competenza davanti alla panchina, ndr).

Atteggiamento che non era piaciuto nemmeno al designatore Gianluca Rocchi che infatti da quel Cremonese-Roma non aveva più designato Serra né in campo né come Var, vista anche la pendenza del giudizio. Ora però col prolungarsi dei tempi, Rocchi ha deciso di mandarlo in campo, seppur ripartendo com'era prevedibile dalla serie B e da una partita almeno sulla carta non "calda": Serra dirigerà infatti sabato Venezia-Como, di fatto tornando a giudicare in attesa di conoscere se andrà giudicato anche lui.