Nella sfida tra Venezia e Como di nuovo protagonista l'arbitro, al ritorno in campo dopo il caso Mou e in attesa delle decisioni della Procura Federale. Prima ammonisce Vanoli su segnalazione del quarto uomo e poi lo espelle subito dopo per proteste, facendo scattare l'ira dell'allenatore, trattenuto a stento dai suoi collaboratori

Da Cremona a Venezia, in una sorta di revival di quanto accaduto un mese fa. Protagonista è ancora l'arbitro Serra che, dopo il caso con Mourinho, fa infuriare un altro allenatore e finisce ancora al centro della cronaca. Questa volta è toccato a Paolo Vanoli perdere le staffe col direttore di gara, finendo per essere trattenuto a fatica dai suoi collaboratori prima di abbandonare il campo. Ma facciamo ordine con quanto successo nell'ultimo sabato di B.

Vanoli-Serra, cosa è successo

Al Penzo si gioca Venezia-Como e appena prima dell'intervallo i padroni di casa trovano il pareggio con la rete di Candela (alla fine vinceranno 3-2). Parte l'esultanza di giocatori ed elementi della panchina, compreso Vanoli che esce dalla sua area tecnica in direzione della panchina degli avversari. Il quarto uomo segnala qualcosa a Serra che decide di ammonire inizialmente l'allenatore dei lagunari. Ma Vanoli non ci sta e comincia a protestare, ricevendo subito il secondo cartellino giallo e, dunque, il rosso. A quel punto il classe 1972 perde il controllo e diventa una furia in campo, con gli altri componenti dello staff che a stento riescono a bloccarlo e a calmarlo per evitare conseguenze peggiori.

Vanoli: "Avevo solo detto al 4° uomo che il loro portiere continuava a perdere tempo"

Un altro caso, quindi, per l'arbitro Serra che, in attesa della decisione della Procura Federale dopo lo scontro verbale con Mou, era stato designato per la prima volta proprio in occasione di Venezia-Como. A spiegare la dinamica di quanto accaduto al Penzo ci ha pensato proprio Vanoli nel post partita: "Te le tirano fuori, ho preso l’occasione per dire al quarto uomo che il loro portiere continuava a perdere tempo - ha spiegato l'allenatore nella sua versione -. In Inghilterra quando il portiere perde tempo viene ammonito, qui invece si offendono e vieni ammonito tu: o si vuole collaborazione oppure no. Magari gliel’ho detto con toni veementi, ma il loro portiere continuava a perdere tempo. Non si può dire nulla ora, è già la seconda volta che chiedo qualcosa al quarto uomo e vengo ammonito. Sarà una battaglia fino alla fine”.