Serie B, Catanzaro in vantaggio con la Sampdoria

la classifica

Pareggio all'ultimo respiro del Brescia che in casa contro l'Ascoli fa 1-1 a 5 dal 90'. Successo esterno per lo Spezia che vince 2-1 in casa della FeralpiSalò, mentre Venezia e Cosenza corsare sui campi rispettivamente di Modena e Pisa. Ternana, tre gol alla Reggiana. Nella giornata di domenica si chiuderà il quadro dell'8^ giornata. La classifica aggiornata della Serie B