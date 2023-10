C'è un giocatore in Italia che ha disputato due volte la prima giornata di campionato. Incredibile ma vero. E' la storia di Fabrizio Paghera, centrocampista classe 1991, che ha iniziato l'attuale stagione di Serie B scendendo in campo con la maglia della Ternana, squadra in cui giocava dal 2019. Proprio per questo, lo scorso 19 agosto è stato schierato da Cristiano Lucarelli nella prima giornata contro la Sampdoria (è stato in campo per 23 minuti). A settembre però è tornato a casa: a Brescia, club con cui è cresciuto nelle giovanili. Daniele Gastaldello lo ha mandato in campo il 24 ottobre al Rigamonti contro il Modena (per 24 minuti), recupero della prima giornata di campionato, gara non giocata dal Brescia proprio il 19 agosto scorso. E non è tutto. Tre giorni prima è sceso in campo anche contro la Ternana, da ex, disputando... 23 minuti! Gli stessi nella sua unica presenza stagionale con la squadra umbra.