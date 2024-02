Serie B LIVE: Parma e Venezia in vantaggio

Pomeriggio di Serie B con 8 partite della 24^ giornata: cinque ora in diretta, il resto dalle 16.15. La capolista Parma in trasferta contro il Cittadella. La Cremonese ospita la Reggiana per il contro sorpasso sul Como (che ha sconfitto il Brescia nell'anticipo) al secondo posto. Appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Calcio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT