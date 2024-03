Serie B

Con la vittoria sul Cittadella, il Venezia torna secondo da solo, a -5 dalla capolista Parma che non è andata oltre all'1-1 con il Cosenza. Il pari con il Pisa lascia il Modena al settimo posto, in zona playoff. In coda la Feralpisalò batte lo Spezia e lo avvicina al terz'ultimo posto, a -3 dalla zona playout. Ecco la classifica aggiornata dopo le ultime tre gare della 27^ giornata di B SERIE B, 27^, GOL E HIGHLIGHTS DELLE PARTITE DI MERCOLEDI'