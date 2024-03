Serie B, i risultati della 30^ giornata in diretta LIVE

Grande sabato di Serie B, con cinque partite della 30^ giornata in corso ora sui nostri canali (diretta gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW): di scena la capolista Parma (in vantaggio con la FeralpiSalò) e la Cremonese, che prova a rispondere al Venezia ma è sotto in casa del Sudtirol. Avanti anche Como e Catanzaro, rispettivamente contro Pisa e Brescia. Ancora sullo 0-0 Ternana-Cosenza. E alle 16.15 altre tre gare: Bari-Samp, Cittadella-Modena e Reggiana-Spezia

LA CLASSIFICA DI SERIE B