Il Parma è dominatore incontrastato del campionato di Serie B 2023/2024, non solo in classifica, ma anche come valore dei propri giocatori. Secondo l'ultimo aggiornamento del sito specializzato Transfermarkt, in un'ipotetica formazione titolare con i giocatori più preziosi della competizione ci sarebbero sei giocatori della squadra gialloblù. Nell'offensivo 4-2-3-1 sono poi rappresentate altre cinque società, non tutte in lotta per la promozione diretta

