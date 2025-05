Cinque gare, tante emozioni: riecco i playoff in C

Appuntamento mercoledì 14 maggio alle ore 20.00. Cinque partite: quattro sfide apertissime e una difficile da considerare anche solo socchiusa. Ma proprio, come all’andata, si preannuncia spettacolo. La seconda fase del sorteggio nazionale sarà trasmessa in diretta su 'Area C' alle 11.30 di giovedì 15 maggio, canale 200 di Sky. Ospite, Felice Evacuo PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Pescara-Catania (andata 1-0) Si aspettano grandi emozioni all’‘Adriatico’. Atteso il grande pubblico a Pescara, almeno 10 mila spettatori e si può battere il record stagionale di oltre 11 mila registrato a dicembre contro la Ternana. Per spingere la squadra di Baldini che al Massimino si è conquistata un vantaggio molto solido: un unico gol è vero, ma che permette anche di poter gestire fino a una sconfitta di misura. L’uomo della provvidenza può diventare Davide Merola, che con il suo tocco dolce ha reso meno complicata la sfida di ritorno, nonostante la squalifica di Brosco. La cosa certa è che il Pescara non ha nelle proprie corde una partita di attesa, e non si snaturerà di certo. Anche perché il Catania proverà a ribaltarla fino alla fine: con un modulo iper-offensivo e con una comunione tifosi-squadra rinsaldata e rafforzata ulteriormente durante l’allenamento a porte aperte di martedi. Quella che passa può diventare la squadra da evitare per quelle che entreranno in scena dal secondo turno nazionale. Vedi anche Gli highlights di Catania-Pescara 0-1

Feralpisalò-Crotone (andata 1-3) I trascinatori del Crotone non sono più giovanissimi, ma vanno alla grande: Tumminello è arrivato a quota 17 gol ufficiali (19 considerando quelli con Taranto e Turris), ha già eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo e può ovviamente migliorarla. Murbano, arrivato a gennaio, da quando ha ritrovato Emilio Longo, suo allenatore a Picerno, ha ritrovato numeri da Picerno, dove l’anno scorso ha vinto la classifica cannonieri. Sul 3-1 dell’andata c’è forte la loro impronta. Ma la sfida è tutt’altro che chiusa. Non tanto per la doppia assenza per squalifica di Cargnelutti e Vincius, quanto per la forza della Feralpi. L’ultima volta ai playoff per i lombardi era stata in semifinale 2022, quando rimediarono due sconfitte contro il Palermo. Poi la promozione diretta e l’anno in B. In casa faranno di tutto per vincere con due gol di scarto. Contando sull’effetto ‘Turina9, dove in stagione hanno perso soltanto 1 volta su 19 incontri, di cui 14 vinti. Numeri che fanno capire come la squadra di Diana abbia le armi per spaventare ancora il Crotone. Serviranno tutta la fantasia di Di Molfetta e i gol di Valerio Crespi, arrivato a gennaio in prestito dalla Lazio via Südtirol. Ha appena 20 anni e gioca con la 17 in onore di Ciro Immobile. Vorrà dimostrare a tutti di meritare quella maglia. Poi, occhio agli inserimenti di capitan Balestrero. Insomma, il Crotone parte avanti e dopo l’andata rimane favorito, ma il passaggio del turno è tutt’altro che scontato. Vedi anche Gli highlights di Crotone-Feralpisalò 3-1

Torres-Atalanta Under 23 (andata 1-7) Scontato appare l’esito della partita che si giocherà a Sassari. Ma uno sguardo vale la pensa darlo comunque, perché tanta è la qualità dell’Atalanta Under 23. E proprio come la squadra principale, comincia a mettere paura a tutti. Non solo Vanja Vlahovic, ormai una certezza con 22 gol e 7 assist in stagione, ma anche i meno noti Dominic Vavassori e Federico Cassa. Il primo di origini brasiliano (papà)-polacche (mamma) si è preso la scena con l’avanzare della stagione ed è diventato imprescindibile: con la Torres ha segnato la sua prima tripletta, arrivando a un totale di 14 gol e 4 assist, ed è già arrivata anche la chiamata di Bernardo Corradi in Nazionale Under 20. Tre gol anche per Cassa, che in stagione ha dovuto fare anche i conti con qualche problema fisico. Un 2004, un 2005 e un 2006 che presto vedremo in prima squadra. Per la Torres rimane il primo gol segnato nella storia dei playoff e giocare per l’orgoglio, dopo un’ottima stagione regolare. Ma questa partita sarà l’ultima della gestione Greco e di tanti giocatori, vista anche l’età media non giovanissima. Vedi anche Gli highlights di Atalanta U23-Torres 7-1

Rimini-Vis Pesaro (andata 1-1) La copertina della sfida della Riviera romagnolo-marchigiana è il gol di Alessandro Lombardi, uno di quelli più belli tra i 19 segnati all’andata. Quello dell’1-1 del Rimini, risultato che rende il match quello più equilibrata ed aperto. La squadra di Buscè può giocare per due risultati, ma quella di Stellone rimane quasi alla pari. L’equilibrio del risultato si è visto anche in campo e lo stesso tipo di partita ci si può aspettare al ritorno. Saranno decisivi i dettagli, e magari i tiri da fuori. Così occhio alle conclusioni di capitan De Paola, specialista dei calci piazzati: a lui si affida la Vis Pesaro. Mentre per il Rimini la guida sarà, come spesso capita, Parigi. Ma sono due squadre che puntano forte sul collettivo più che sulle individualità. Così la Vis Pesaro ha superato due turni complicatissimi, così il Rimini si è guadagnato il diritto ad entrare nei playoff dal primo turno nazionale, con la conquista della Coppa Italia. Un trofeo è comunque in bacheca, ma i sogni non sono ancora finiti. Vedi anche Gli highlights Vis Pesaro-Rimini 1-1