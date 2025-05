Serie C: otto squadre per sognare la B

Mercoledì alle 20.00 il ritorno che garantisce l'accesso alla Final Four, il penultimo atto di questa Serie C. I playoff sono particolarmente avvincenti, con risultati che non saranno scontati fino al fischio finale: ecco la situazione PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Vicenza-Crotone La legge del più forte: il Vicenza l’ha fatta valere. Con la partita di Crotone ha spazzato via le preoccupazioni legate alla lunga inattività tra la fine della stagione regolare e l’entrata in scena in questi playoff (ventitré giorni) e le tossine accumulate per la grande delusione del secondo posto nel girone, alle spalle del Padova. La squadra di Vecchi c’è ancora, c’è eccome. Allo ‘Scida’ ha sofferto nella prima parte: ci sta, bisognava rimettere in moto i muscoli. Poi si è preso la partita. In casa sua può anche perdere con un gol di scarto e prendersi comunque la qualificazione alle semifinali; motivi per non sentirsi completamente rilassato ne ha: tra le squadre del girone C, il Crotone è stata quella con il miglior attacco (in sole cinque occasioni, primo turno dei playoff compreso, ha chiuso senza segnare almeno un gol). Ma anche i ventinove punti in meno ottenuti nella stagione regolare rispetto ai biancorossi, pur se in gironi diversi, un peso e un significato lo hanno. Longo avrà i due centrali difensivi squalificati: un problema in più, nella bolgia del ‘Menti’. Vedi anche Gli highlights di Crotone-Vicenza 1-2

Ternana-Giana Erminio Ci sarà bisogno di una Ternana molto diversa: su questo i tifosi delle Fere sono tutti d’accordo. Brutta e inconcludente quella dell’andata. Il problema è che bisogna fare i conti di nuovo con una delle più brillanti rivelazioni di questa stagione di serie C; la Giana, non solo non sembra ancora stanca -quella del ‘Liberati’ sarà la sua 52esima partita, nessuno ne ha giocate di più- ma mostra di avere ancora carburante per spingere (cinque vittorie su cinque ai playoff). Liverani, da che è arrivato, ha vinto solo una delle cinque gare che ha gestito da neo allenatore. Non ha molto tempo per poter rimettere in pista la squadra che è stata la più robusta antagonista dell’Entella per la promozione diretta, almeno fino alla frenata finale. I gol di Cicerelli (19 finora + 8 assist) possono essere una chiave ma, dall’altra parte, i 15 di Stückler ma anche gli 8 di Tirelli, da gennaio (4 nei playoff) lo possono essere per la squadra di Gorgonzola. Vedi anche Gli highlights di Giana Erminio-Ternana 1-0

Cerignola-Atalanta Under 23 Lo 0-0 di domenica è un passaporto per qualunque destinazione. Ma le pieghe della partita d’andata ci hanno raccontato una storia con parecchi contorni già definiti: il Cerignola ha dimostrato, anche in questo suo primo impegno playoff, le qualità che lo hanno portato ad un passo dalla promozione diretta e che, ora, gli concedono un legittimo vantaggio per la gara di ritorno. Gli esuberanti giovanotti della Dea, straripanti contro la Torres, sono apparsi questa volta impotenti e il portiere, Vismara, è stato il migliore dei suoi. Chissà che non abbiano pagato anche lo scotto scenografico del ‘Gewiss’, loro abituati alla ‘quiete’ di Caravaggio e l’altro giorno catapultati dinanzi a 6000 spettatori e alla presenza dei Percassi in tribuna. Al ‘Monterisi’, dove il Cerignola, ha perso solo due volte, farà molto caldo. Caldissimo. Modesto avrà bisogno della vena di Vlahovic e Vavassori (35 gol in due). Vedi anche Gli highlights di Atalanta U23-Cerignola 0-0