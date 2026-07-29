Serie C, le squadre del girone A 2026-2027
Sono stati ufficializzati i nuovi gironi per la stagione di Serie C 2026/27. Queste le 20 squadre inserite nel girone A: ci sono le neopromosse Desenzano, Folgore Caratese e Treviso oltre alla Juventus Next Gen
- ALBINOLEFFE
- ALCIONE MILANO
- ARZIGNANO VALCHIAMPO
- CARPI
- CITTADELLA
- DESENZANO
- DOLOMITI BELLUNESI
- FOLGORE CARATESE
- GIANA ERMINIO
- JUVENTUS NEXT GEN
- LECCO
- LUMEZZANE
- NOVARA
- OSPITALETTO FRANCIACORTA
- PERGOLETTESE
- PRO VERCELLI
- RENATE
- TRENTO
- TREVISO
- UNION BRESCIA