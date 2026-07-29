 Serie C, il girone B 2026 2027: tutte le squadre | Sky Sport
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Serie C, le squadre del girone B 2026-2027

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Sono stati ufficializzati i nuovi gironi per la stagione di Serie C 2026/27. Queste le 20 squadre inserite nel girone B: ci sono le neopromosse Vado, Grosseto e Ostiamare oltre all'Atalanta Under 23 e a Reggiana, Pescara e Spezia che arrivano dalla B

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