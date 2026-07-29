Serie C, le squadre del girone B 2026-2027
Sono stati ufficializzati i nuovi gironi per la stagione di Serie C 2026/27. Queste le 20 squadre inserite nel girone B: ci sono le neopromosse Vado, Grosseto e Ostiamare oltre all'Atalanta Under 23 e a Reggiana, Pescara e Spezia che arrivano dalla B
- ATALANTA UNDER 23
- CAMPOBASSO
- FORLÌ
- GROSSETO
- GUBBIO
- GUIDONIA MONTECELIO
- LATINA
- LIVORNO
- OSTIAMARE
- PERUGIA
- PESCARA
- PIANESE
- PINETO
- RAVENNA
- REGGIANA
- SAMBENEDETTESE
- SPEZIA
- TORRES
- VADO
- VIS PESARO