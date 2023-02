Dinho fa esordio in Kings League: show ma zero gol

Ritorno in campo per il Gaucho che ha debuttato nel campionato di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué. Un vero e proprio evento, con tanto di arrivo in limousine, seguito in streaming da 1,5 milioni di spettatori. Ronaldinho non è riuscito a segnare e si è reso protagonista di un curioso siparietto con l'arbitro prima dei rigori