Difficile dirlo ora, a mercato ancora in corso. L'Union Brescia di mister Eugenio Corini ha mancato l'assalto alla Serie B all'ultima partita, perdendo nettamente il ritorno della finale playoff sul campo dell'Ascoli. Tiago Casasola e Rizzo Pinna i colpi di mercato con cui sognare il riscatto.

Di Ronaldinho al Ravenna si è già detto molto, ma chissà cosa succederà. La mossa del presidente Ignazio Cipriani porta riflettori e curiosità sulla squadra, affidata ancora in panchina ad Andrea Mandorlini. Il brasiliano sarà una sorta di ambassador e ha acquistato delle quote societarie, ma è stato tesserato anche come giocatore. A 46 anni già compiuti potrà davvero esserci l'occasione per un ritorno in campo? Seguirlo è l'unico modo per scoprirlo.

Lo scorso anno ha lottato a lungo, prima di mollare il colpo di fronte al ritmo del Benevento prima e dell'Ascoli poi. Il Catania ci vuole riprovare con un altro allenatore, da Mimmo Toscano a Emilio Longo, arrivato dal Crotone. Liguori dal Foggia e Pagliai dall'Ascoli sono colpi che indicano ambizione, ottimi conoscitori della categoria. La Salernitana di Facundo Lescano, lo scorso anno in B con l'Avellino, darà filo da torcere. Non si possono sottovalutare ovviamente le varie retrocesse. Da nessuna parte tira aria di smobilitazione o ridimensionamento.