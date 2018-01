12.05 Inter, Bastoni potrebbe arrivare prima

I nerazzurri stanno lavorando per anticipare l'arrivo di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999: l'Inter ha deciso in estate di lasciarlo in prestito all'Atalanta fino a giugno, ma per far fronte all'emergenza in difesa potrebbe arrivare prima a Milano.

11.20, L'Equipe: Liverpool su Mahrez

Secondo L'Equipe Riyad Mahrez, esterno algerino del Leicester, potrebbe essere il sostituto di Philippe Coutinho al Liverpool. Klopp avrebbe messo l'attaccante delle Foxies nel casting dove già figura il francese Thomas Lemar del Monaco, sul quale però il club monegasco starebbe facendo muro. Da qui l'idea di un sostituto che già conosce la Premier, e il 26enne trequartista algerino sarebbe il profilo ideale.

10.30 Aubameyang in Cina

L'attaccante del Borussia Dortmund passa al Guangzhou Evergrande di Cannavaro, che ha beffato tutti con un'offerta di 72 milioni di euro.

09.45 As: Kepa verso il Real Madrid

Kepa, a breve la firma: superate le visite mediche con l club spagnolo, i suoi agenti stanno ultimando il contratto.

09.30 Mundo Deportivo: Coutinho vuole il Barcellona

Coutinho è pronto a rinunciare a 15 milioni di euro per agevolare il trasferimento in Spagna.



09.20 Sport: Barcellona-Liverpool, ok per Coutinho

Principio d'accordo tra la società blaugrana e il Liverpool per il trasferimento in Spagna di Coutinho: "120 milioni + 40 di bonus".



08.30 Tuttosport, Mazzarri svolta Toro: "Ora fatti, non parole"

Via al nuovo corso: "Bisogna iniziare subito bene. Pelle d'oca al Fila: qui trovo l'ambiente ideale. Niang? Chance non eterne". Riecco Ljaiic

08.20 Corriere dello Sport, De Laurentiis: "A Napoli un altro Callejon"

De Laurentiis annuncia l'arrivo di una punta esterna. E Donadoni libera Verdi...

08.15 Gazzetta dello sport: Mazzarri-Toro, che feeling

Mazzarri al debutto, Cairo esalta il nuovo tecnico.

Calciomercato, tutte le trattative di venerdì

La Juventus punta alla firma di Emre Can per giugno: pronto un contratto da 5 milioni di euro l’anno, documenti in fase di revisione. Ma anche Darmian resta sempre nel mirino dei bianconeri per il futuro se dovesse uscire un terzino. L’esterno italiano dello United è andato in panchina anche contro il Derby County in FA Cup: insomma è fuori dai piani di Mourinho. Il Verona è scatenato: accordi per Matos (Udinese) e Petkovic (Bologna), che arrivano in prestito. All’estero il Galatasaray ha in pugno Evra. Ufficiale Barkley al Chelsea. Tevez ritorna al Boca. Il Napoli insiste per Verdi e mette sul piatto 20 milioni per convincere il Bologna, ma anche il giocatore non è convinto di lasciare la sua attuale squadra ora. Il Milan sta trattando (in uscita) Gustavo Gomez con il Boca Juniors: il presidente Angelici attende una risposta in tempi brevi. Il Bologna pensa a un ritorno di Dzemaili, operazione che porterebbe al Montreal Impact Taider. Crisetig invece è vicino al ritorno a Crotone. Il Cagliari si inserisce nella trattativa tra Roma e Genoa per Castan e intanto si prepara a salutare van der Wiel (verso Nizza). In arrivo in Sardegna, invece, Letizia. Dopo Sandro, il Benevento accoglie anche Billong: ufficiale l’arrivo del difensore dal Maribor: contratto fino al 30 giugno 2021, già a disposizione di De Zerbi per la Samp.