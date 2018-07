Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo venerdì

Il Chelsea si separa ufficialmente da Antonio Conte. La nota sul sito dei blues: “Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”. Al suo posto ci sarà Maurizio Sarri che si porterà Jorginho. Un acquisto che potrebbe dirottare Kanté a Barcellona: il club blaugrana ha proposto agli inglesi una operazione che coinvolge anche André Gomes. Tra gli obiettivi primari di Sarri ci sarebbero Alisson (pronto un ingaggio molto alto per il brasiliano, il suo possibile sostituto a Roma può essere Areola del Psg) e Higuain: per il Pipita la Juve aspetta un’offerta concreta, l’attaccante ha capito di essere stato scaricato e valuterà questa possibilità. L'Inter continua a spingere per Vrsaljko e Darmian; trattativa in stand-by per Malcom. Ufficiale il trasferimento allo Jiangsu Suninig di Eder: contratti firmati e depositati, 5 milioni all’Inter, 27 lordi a lui per due anni e mezzo. Roma, Monchi fiducioso sul rinnovo di Florenzi.

Milan, Gattuso vuole tenere Bertolacci: sta lavorando molto bene a Milanello e l'allenatore rossonero come mezz’ala, con quelle caratteristiche, ha solo Bonaventura. Il contratto di Bertolacci però scade nel 2019 e sarà inevitabile rinnovare. Iniziate anche le grandi manovre della nuova proprietà americana per formare una squadra dirigenti da far scendere in campo dalle prossime settimane/mesi. L’idea è di creare una struttura con triade: ad, dg o dt e ds. Uno dei primi nomi è Leonardo. Contatti, al momento solo contatti: potrebbe avere un ruolo all’interno del nuovo bord. Magari nel ruolo di ds già svolto al PSG. Ma non è detto. Come AD o come direttore esecutivo, contatti anche con Ivan Gazidis, oggi all’Arsenal. Londra, la sede di Elliott. Uno dei dirigenti che farà calcio sarà strettamente Elliott. Nuovi contatti con Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Nessuna conferma su Maldini (‘mai contattato’) e poche su Gandini. La figura di Leonardo potrebbe anche essere chiave, per Maldini (ci aveva già provato al PSG).

Lazio, è fatta per la cessione di Felipe Anderson al West Ham, per 38 milioni (bonus compresi). Il Parma riaccoglie lo svincolato Gobbi che arriva da svincolato dopo l’esperienza al Chievo. Contratto di un anno. Il Sassuolo ritrova Rogerio, che lunedì firma il nuovo contratto e torna neroverde dalla Juve. Bourabia è un obiettivo: De Zerbi aveva già provato a portarlo al Benevento nei mesi scorsi, gioca nel Konyaspor. Samp, accordo raggiunto con la Juve per il trasferimento in blucerchiato di Emil Audero (ultima stagione in B al Venezia), in prestito a 1 mln con diritto di riscatto fissato a 11 e contro riscatto fissato a 4. Jandrei quindi non arriverà dalla Chapecoense. La Fiorentina insiste per Berge, centrocampista del Genk, ma il club belga chiede sempre 17 milioni e non intende abbassare le pretese. Preso Ceccherini dal Crotone, operazione da circa 3 milioni di euro. Genoa, in arrivo Spinelli dal Tigre per 3.5 mln lordi con il 20% della futura rivendita al club argentino. Ufficializzato l’attaccante Cristian Kouame dal Cittadella. In arrivo anche Lisandro Lopez dal Benfica. La Spal si è fatta avanti per Petagna.