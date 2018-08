Calciomercato, tutte le trattative del 6 agosto

Ecco cosa è successo domenica

Domenica di pausa per quasi tutte le trattative di mercato. Se il Milan riabbraccia Paolo Maldini in veste di dirigente, ecco che l'Inter continua ad attendere il faccia a faccia tra Luka Modric e Florentino Perez. Il Napoli è pronto ad accogliere Malcuit mentre vuole chiudere a breve anche Ochoa. L'Empoli ha preso Silvestre: contratto di un anno con opzione fino al 2020 per il difensore ex Inter e Milan. La Roma continua a pensare a un centrocampista, per Obiang la Samp aspetta fino a martedì, mentre lo Zenit insiste con il Genoa per Laxalt.