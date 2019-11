Tutti pazzi per Ibrahimovic, fuoriclasse che si è congedato dai Los Angeles Galaxy e dalla Mls con un post esilarante: "La storia continua... Adesso tornate a seguire il baseball". E proprio attraverso i social, sfruttando la battuta di Zlatan, il club tedesco si è candidato ad accoglierlo: "Non preoccuparti Ibra, non c'è il baseball qui a Gelsenkirchen"

Non può che essere Zlatan Ibrahimovic il fuoriclasse più desiderato sul mercato nelle ultime ore, lui che ha chiuso la sua avventura nella Major League Soccer. E nonostante i 38 anni compiuti ad ottobre, Ibra anima le fantasie di tanti club in tutto il mondo. Chissà che tra le tante candidate non possa spuntarla lo Schalke 04, club tedesco che ha ripreso la sua citazione nell’intento di catturarne l’attenzione. Tutto nasce dal suo post di congedo ai Los Angeles Galaxy, messaggio in puro stile Zlatan: "Veni, vidi, vici. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire vivo ancora una volta. Ai tifosi dei Galaxy, avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. È stato un piacere. La storia continua... Adesso tornate a seguire il baseball".



Insomma, non è l’ego né l’ironia a mancare al fuoriclasse svedese dalle innumerevoli possibili destinazioni. Ecco quindi che, sfruttando la sua battuta sui social, lo Schalke si è fatto avanti direttamente su Twitter: "Non preoccuparti Zlatan, non c’è il baseball qui a Gelsenkirchen", recita il testo accompagnato dal fotomontaggio di Ibra in maglia blu. Va ricordato come la squadra di Wagner, 7^ in Bundesliga, fatica eccome a segnare con gli attaccanti (solo Matondo e Kutucu in gol in campionato). E nel post il classico hashtag dello svedese (#DareToZlatan) è diventato #DareToSchalke, che può essere tradotto con "Vieni qui, se hai il coraggio". Una leggenda come Raul Gonzalez Blanco visse una seconda giovinezza a Gelsenkirchen: basterà per convincere Ibrahimovic?