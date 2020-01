8/14 ©LaPresse

2018: ALBERTO PALOSCHI (6 milioni di euro). A Ferrara non manca la compagnia a Petagna, un ex nerazzurro come il collega di reparto: quell’estate anche Paloschi si trasferì definitivamente alla Spal, lui che era già in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto. In questo caso non possiamo parlare di plusvalenza per la Dea: al netto delle 14 presenze senza reti, l’ex Milan era costato 6,7 milioni di euro dallo Swansea nell’estate 2016