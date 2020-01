Dopo il sorpasso del Napoli sulla Roma nella corsa a Matteo Politano, il club giallorosso potrebbe migliorare l'offerta da circa 25 milioni di euro del presidente De Laurentiis oppure cambiare obiettivo per consegnare a Fonseca un nuovo esterno offensivo. Se la Roma decidesse di optare per un altro esterno il nome caldo è quello di Adnan Januzaj della Real Sociedad. Suso resta un'ipotesi ma i giallorossi lo vorrebbero soltanto in prestito.

I numeri di Januzaj

Il belga classe 1995 è passato dal Manchester United alla Real Sociedad nel luglio del 2017. In questa stagione in Liga ha collezionato 11 presenze senza segnare. Ha però servito 3 assist decisivi per i compagni. In Coppa del Re invece in sole 2 presenze ha fatto 4 gol. Dopo le giovanili nell'Anderlecht Adnan passa a soli 16 anni allo United. Talento di prospettiva, in Inghilterra non riesce a esprimersi come ci si aspetta e vive stagioni complicate. Viene ceduto in prestito al Borussia Dortmund e al Sunderland prima di passare a titolo definitivo alla Real Sociedad.