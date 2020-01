Calciomercato Roma, chiuso l'accordo per Carles Perez

L'attaccante del Barcellona è stato autorizzato a viaggiare per raggiungere Roma. La società catalana manterrà un diritto di prelazione sul ragazzo, pareggiando future offerte che riceverà la Roma

La Roma ha chiuso la trattativa per portare il giovane Carles Perez in giallorosso. L'attaccante classe 1998 è stato autorizzato a viaggiare da Barcellona verso la Capitale e a breve comincerà la sua nuova avventura in Italia. Il Barcellona manterrà una prelazione su una futura rivendita del giocatore.

I numeri di Perez

In questa stagione Perez ha già collezionato 10 presenze in Liga, segnando anche un gol alla seconda giornata contro il Betis Siviglia. Anche l'Inter se lo ricorda bene. In Champions League lo spagnolo ha segnato il gol del momentaneo vantaggio blaugrana, nella partita persa dagli uomini di Antonio Conte 2-1. Ora sarà un giocatore della Roma e potrà incantare con le sue giocate nel nostro campionato.