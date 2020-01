Continua a muoversi il calciomercato del Milan in entrata e in uscita. Per un terzino che parte, ecco pronto il possibile sostituto. Il terzino in partenza è Ricardo Rodriguez, che è sempre più vicino a lasciare i rossoneri. Saltate le trattative con il Fenerbahce e Napoli, il giocatore svizzero è vicinissimo al trasferimento al Psv. Il Milan allora ha messo gli occhi su un giovane prospetto. Si tratta di Matias Viña del Nacional di Montevideo. I rossoneri hanno offerto 6,5/7 milioni per l'80% del cartellino, terzino sinistro uruguaiano. La richiesta è però tra i 10 e i 12 milioni di euro, l'offerta del Milan è ancora un po' bassa, però si continua a trattare. È sicuramente un nome concreto per sostituire Ricardo Rodriguez.

Chi è Matias Viña, il possibile sostituto

Terzino sinistro classe '97. Caratteristica principale la duttilità. Matias Viña è un esterno di difesa che può agire sia da difensore centrale di una difesa a quattro, ma anche da esterno di una difesa a tre. Con Il Nacional ha già vinto un campionato, una Supercoppa e con la maglia della Nazionale uruguaiana un Campionato sudamericano Under 20. Già 47 partite e 5 gol per un giocatore appena ventiduenne. Nonostante la sua giovane età, ricopre la fascia come un giocatore d'esperienza. Carattere, personalità uruguaiana e piede sinistro potente. Da sottolineare infine il passaporto comunitario, perché di origini italiane.