Passo indietro del campionato inglese che, in occasione dell'ultima sessione estiva, aveva interrotto le operazioni l'8 agosto ovvero prima dell'inizio della stagione. Come annunciato in una nota ufficiale, i club hanno votato per tornare alla data precedente: le trattative si chiuderanno l'1 settembre alle ore 17.00 locali

Si torna al passato in Premier League, campionato che fa un passo indietro e modifica la data di chiusura del calciomercato estivo. Accantonato l’esperimento degli ultimi due anni, quando le operazioni erano state archiviate con largo anticipo: nel 2019, in particolare, il gong alle trattative era scoccato l’8 agosto ovvero prima dell’inizio della stagione. Il ritorno alle vecchie abitudini è stato annunciato con una nota ufficiale, decisione preceduta dalle lamentele di diversi club e che permetterà alla sessione estiva di allungarsi come accadeva in precedenza.

La Premier League come la Serie A

"Oggi in occasione dell'Assemblea degli Azionisti - si legge nel comunicato diffuso dalla Premier League -, i club hanno votato per adottare una modifica alla data di chiusura della finestra di trasferimento estivo per la stagione 2020/21. Ciò riporterà la data di chiusura al punto tradizionale alla fine di agosto/inizio settembre. La data di chiusura del 2020 sarà quindi alle 17.00 (ore locali) del 1 settembre (il 31 agosto 2020 è una festività nazionale nel Regno Unito). I club hanno concordato dopo aver discusso a lungo dell’argomento nelle precedenti Assemblee degli Azionisti". Decisione che inevitabilmente favorirà le trattative internazionale con la Premier, durata in linea con gli altri maggiori campionati europei.