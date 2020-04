13/23

EUGENIO FASCETTI - Il calcio italiano di quel decennio vide tanti altri protagonisti in panchina, non solo quelli capaci di arrivare allo scudetto. Fascetti fu artefice di una storica salvezza con la Lazio nella stagione 1986-87. In B, e con nove punti di penalizzazione (il riferimento della maglietta), la squadra riuscì a salvarsi dopo due soffertissimi spareggi contro Taranto e Campobasso. Centrando la promozione in A l'anno dopo.