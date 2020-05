Il responsabile scouting rossoblù ha detto la sua sullo svedese, di nuovo sogno di mercato per la squadra di Mihajlovic: "Non l'ho visto molto in forma ultimamente. E poi c'è anche l'aspetto economico da considerare"

Da due settimane il Bologna è tornato ad allenarsi individualmente, aspettando nuove disposizioni per quanto riguarda le sedute collettive. Un occhio al campo, un altro al mercato: "Saremo la squadra che più risentirà degli effetti del Coronavirus, ma non svenderemo - hanno promesso a Sky Sport Walter Sabatini e Riccardo Bigon. Il coordinatore dell'area tecnica e il direttore sportivo rossoblù non hanno intenzione di cedere i giovani talenti allenati da Mihajlovic, ma si sono soffermati anche su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che giovane non è più considerati i suoi 38 anni, a fine stagione potrebbe lasciare il Milan. Il Bologna, che già in inverno ci aveva provato, spera nell'amicizia fra l'attaccante e mister Sinisa per portarlo in rossoblù: "O torna in patria o viene da noi", ha detto l'allenatore serbo qualche giorno fa. Marco Di Vaio, responsabile scouting del Bologna, ha detto la sua ai microfoni di E'Tv: "Non l'ho visto molto in forma ultimamente - le sue parole - e c'è anche l'aspetto economico da considerare".

Voglia di riprendere

L'ex attaccante ha poi parlato anche del ritorno in campo della sua squadra: "Questa ripresa ci ha fatto bene - ha ammesso - i giocatori si sono presentati in buona forma dopo la quarantena e adesso stanno riprendendo confidenza con il pallone. Tutti abbiamo voglia di riprendere il campionato. Bologna è una città che ha gestito bene l'emergenza sanitaria, quindi non ci sono ansie o paure di essere contagiati. La squadra è sana , tutti i test svolti per ora hanno dato esito negativo e nei prossimi giorni ne faremo altri". Prima dello stop il Bologna era decimo in classifica, in piena corsa per l'Europa: "Ci restano 12 partite, sarà come giocare un nuovo campionato nel quale contiamo di scalare qualche posizione in più - ha continuato Di Vaio - dovremo farci trovare subito pronti, ma il carisma di Mihajlovic ci aiuterà".