Prima dell'allenamento del Barcellona, il nuovo acquisto della Juve ha parlato ai suoi compagni spiegando i motivi dell'addio e promettendo massimo impegno fino al termine della stagione. Setién: "Ci aspettiamo che dia il 100% per il raggiungimento dei nostri obiettivi"

Un finale di stagione ancora tutto da vivere, tra Liga e Champions League, e un futuro già scritto. Arthur ha firmato con la Juventus, dal prossimo anno sarà un nuovo giocatore bianconero: si attende solo l'annuncio ufficiale. Ma per i prossimi due mesi testa e cuore al Barcellona, come promesso ai suoi compagni. Gli attimi che hanno preceduto l'allenamento alla Ciudad Deportiva Joan Gamper sono stati dedicati proprio al centrocampista brasiliano, che ha raccolto a sé tutta la squadra spiegando i motivi della sua scelta di trasferirsi in Italia nell'ambito dell'affare che porterà Pjanic a vestire la maglia blaugrana.