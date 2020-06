Il presidente della squadra toscana, ultima in classifica e ormai ad un passo dalla retrocessione, ha deciso di non rinnovare alcun contratto in scadenza il 30 giugno. Resteranno solo coloro che hanno accordi pluriennali e chi è in prestito con diritto di riscatto

Ultimo posto in classifica. Solo 21 punti, cinque vittorie in 31 giornate. La stagione del Livorno è stata molto negativa e la squadra è ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie C. Di qui la decisione drastica presa dal presidente Aldo Spinelli che, dopo aver visto saltare la cessione del club a Majd Yousif - imprenditore e Ceo della Shar'n go finito al centro di una maxi inchiesta sul traffico di stupefacenti in Olanda - ha scelto di non rinnovare i contratti in scadenza al 30 giugno. Sarà esodo di massa dunque, dal momento che resteranno solo i giocatori con accordi pluriennali o quelli in prestito con diritto di riscatto.