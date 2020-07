Achraf Hakimi è sul podio degli acquisti più cari del club nerazzurro, ma in che posizione si colloca tra gli africani più costosi della storia? Ecco la classifica stilata con i dati di Transfermarkt: il terzino 21enne è nella top 10, davanti a nomi eccellenti come Drogba, ma non è l'unico interista inserito in questa speciale graduatoria. Ecco i colpi più onerosi