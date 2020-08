Fernando Jiménez conferma l'interesse del figlio per il campionato italiano: "Sognavo un suo ritorno al Valencia, ma David non giocherà più in Liga e guarda alla Serie A". E sulla Lazio: "Se andasse a Roma non mi dispiacerebbe" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

I segnali positivi arrivano anche dalla famiglia. La Lazio lavora al colpo David Silva e il padre Fernando Jiménez non nasconde dove potrebbe essere il futuro del fuoriclasse spagnolo: "Da tempo avrebbe detto che dopo 10 anni il suo ciclo al Manchester City si sarebbe concluso, e così sarà", le dichiarazioni di Jiménez alla radio spagnola Ondacero. "Dove giocherà poi è tutto da vedere, un giorno mi dice una cosa e quello dopo un'altra. Ma di certo la Serie A gli piace molto, anche se per ora non ci sono molte offerte. La Lazio? Perché no, se andasse a Roma non mi dispiacerebbe".