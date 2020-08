Il direttore tecnico del Milan conferma a Sky l'ottimismo sulla permanenza dell'attaccante svedese in rossonero. Intanto raggiunto l'accordo con Rebic per il contratto futuro: ora mancano gli ultimi dettagli con l'Eintracht per il riscatto CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Proseguono intensamente i contatti tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola, l’agente di Zlatan Ibrahimovic, per il rinnovo di contratto dello svedese. Intercettato in centro a Milano insieme al direttore sportivo Massara, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha risposto così alla domanda sullo stato della trattativa: "Ottimista? Sempre, c'è sempre ottimismo". Lo stesso che aveva esternato 24 ore prima Mino Raiola a Sky: c'è voglia da entrambe le parti di continuare insieme, nonostante non sia stato ancora raggiunto un punto d’incontro.

Le richieste di Ibrahimovic

Le pretese economiche dello svedese non sono basse. Il giocatore chiede di essere il più pagato della rosa, uno stipendio da 7 milioni a stagione garantiti, più di Gianluigi Donnarumma, che di milioni all'anno ne guadagna 6. Il Milan è disposto ad arrivare a 5 milioni più uno di bonus. Si tratta e l'impressione è che alla fine si troverà un accordo e Ibrahimovic tornerà presto a vestire la maglia del Milan.