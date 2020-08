Messi, addio al Barça: ha chiesto di andare via

L'ex presidente Gaspart duro con Messi: "Se vuole andare porti al Barcellona 700 milioni"

Durissimo il commento di un altro ex presidente del Barcellona rispetto alla decisione di Messi di esercitare la clausola che gli permette di andare via gratis: "Se vuole andare in un'altra squadra, porti al Barcellona 700 milioni, non uno meno - dice - Preferisco che vada via a zero il prossimo anno (scade nel 2021) e non per meno di 700 milioni quest'anno. Qui comanda il club, non i giocatori"