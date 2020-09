Luis Suarez lascia i blaugrana dopo sei stagioni , 198 gol in 283 partite , quattro titoli di Pichichi e 13 trofei . Tra questi 4 campionati spagnoli, una Champions League (vinta contro la Juve nella finale di Berlino 2015), una Supercoppa europea e 1 Mondiale per club. "Leggenda" lo ha chiamato il club ringraziandolo con un tweet e una clip celebrativa della sua storia al Camp Nou, iniziata nell'estate 2014 con il suo approdo dal Liverpool. Quella di Suarez è la terza cessione eccellente dopo quelle di Ivan Rakitic al Siviglia e Arturo Vidal all’Inter: con il nuovo corso Koeman, l’uruguaiano era finito ai margini del progetto tecnico dell’allenatore olandese. In molti avevano associato i malumori di Leo Messi alla probabile cessione di Suarez, grande amico della Pulce. L'argentino dovrà ora fare a meno del Pistolero, con cui si trovava a meraviglia in campo e anche fuori.

Suarez e l’indagine sull’esame a Perugia

Per alcune settimane Suarez era stato accostato alla Juventus, che aveva pensato a lui come centravanti da regalare ad Andrea Pirlo. Ma con gli acquisti di McKennie e Arthur, entrambi extracomunitari, i bianconeri avevano già occupato entrambi gli slot a disposizione. L’unica possibilità era legata all’ottenimento del passaporto da parte del giocatore, sfruttando le origini italiane della moglie Sofia Balbi. Tempi troppo lunghi, che avevano indotto la dirigenza della Juventus a virare su altri obiettivi (prima Dzeko e poi Morata). In ogni caso Suarez lo scorso 17 settembre si è comunque presentato all’Università per stranieri di Perugia per sostenere l’esame di italiano finalizzato all’ottenimento della cittadinanza. Esame che sarebbe stato concordato e su cui la Procura di Perugia, e parallelamente la Procura della Figc, hanno aperto un'inchiesta (clicca qui per le news sul caso).