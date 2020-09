Benevento, ufficiale l'arrivo di Iago Falque

Un nuovo rinforzo per il Benevento dopo l'esordio in Serie A con la vittoria in rimonta per 3-2 sul campo della Sampdoria. Iago Falque è un nuovo giocatore giallorosso: non ci sono ancora comunicazioni da parte delle due società, ma a ufficializzare il suo arrivo dal Torino è il sito della Lega Serie A, dove i documenti tra i due club risultano depositati.