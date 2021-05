Su Italiano anche Sassuolo e Verona

L'ADDIO

Inzaghi saluta: "La Lazio sempre nel mio cuore"

La concorrenza per Italiano, in ogni caso, è forte. Sull'attuale allenatore dello Spezia, infatti, da giorni c'è anche l'interesse del Sassuolo, alla ricerca del sostituto di Roberto De Zerbi passato allo Shakhtar Donetsk, e dell'Hellas Verona, che ha ufficializzato la separazione con Ivan Juric. Ma qualora la Lazio dovesse decidere di affondare il colpo, potrebbe battere la concorrenze degli altri club. Le prossime ore saranno decisive per capire se la società biancoceleste, che prosegue nel casting per la panchina, andrà avanti con Italiano dopo i primi contatti già avviati.