CIRO TORNATO RE CON INZAGHI - Inzaghi ha saputo esaltare al meglio le caratteristiche di Ciro Immobile, che alla Lazio ha segnato 150 gol in 219 partite in tutte le competizioni, conquistando anche la Scarpa d'Oro 2020 con una stagione super da 36 gol in Serie A. Insomma, i tifosi dell'Inter sperano che Inzaghi possa ripetersi anche in nerazzurro, magari plasmando nuovi talenti e trasformandoli in top player